Coronavirus, in Italia 1.350 nuovi contagi e 17 morti

Sono 1.350 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 55.862 tamponi effettuati (dato in calo rispetto agli 83.428 di domenica). Nelle ultime 24 ore ci sono state 17 vittime, per un totale di 35.724 dall'inizio della pandemia. Aumentano di 10 unità i pazienti in terapia intensiva, mentre sono 110 in più le persone ricoverate negli altri reparti Covid. La Regione con più contagi giornalieri è la Campania (243).

Dopo la Campania, che è l'unica regiona con più di 200 contagi, segue il Lazio, con 198 nuovi casi. Netto calo dei contagi in Lombardia, 90 in un giorno. Di questi 27 sono nella provincia di Milano, di cui 7 a Milano città. Non pervenuto il dato della Regione Abruzzo.

Da quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono aumentate di dieci unità i posti occupati in terapia intensiva dai malati per il Covid: che ora sono complessivamente 232. Tornano a salire i pazienti ricoverati anche negli altri reparti: sono 2.475 (+110 rispetto a domenica). Aumentano ancora le persone in isolamento domiciliare, sono 42.372 (+861) e nel complesso arrivano a 45.079 (+981) gli attualmente positivi. I dimessi e i guariti sono 218.703 (+352).