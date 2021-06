Coronavirus, in Italia 1.325 nuovi casi con 200.315 tamponi e 37 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 1.325 nuovi casi di coronavirus a fronte di 200.315 tamponi effettuati (mercoledì i contagi erano stati 1.400 con 203.173 test). Il tasso di positività si attesta allo 0,7%, stabile rispetto al giorno precedente. I decessi sono stati 37, per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 127.190. Guarite 4.533 persone.

Tasso di positività è stabile - Sono 200.315 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Mercoledì erano stati 203.173. Il tasso di positività è dello 0,7%, stabile rispetto a ieri quando era allo 0,6%.

In calo ricoveri e terapie intensive - Sono 444 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 27 rispetto a mercoledì nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 15 (rispetto ai 9 di mercoledì). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.888, in calo di 176 unità rispetto a 24 ore fa.