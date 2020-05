Coronavirus, in Italia 1.075 nuovi casi e altri 236 morti

In Italia ci sono 1.075 nuovi casi di coronavirus per un totale da inizio emergenza che arriva a 213.013. Le vittime, che in tutto sono 29.315, sono state 236 nelle ultime 24 ore. Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 1.427, 52 in meno rispetto a lunedì. I guariti salgono a 85.231 con un incremento di 2.352. Malati in calo nelle 4 Regioni fino ad ora più colpite: Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto.