Coronavirus, in due settimane più che dimezzata la curva di crescita dei casi

Nelle ultime due settimane in Italia si è fortemente ridotta la crescita della curva dei nuovi contagi da Covid-19. Dal 26 ottobre (giorno di entrata in vigore del Dpcm che stabiliva la chiusura di bar e ristoranti alle 18) al primo novembre i positivi sono stati 183.577, con un incremento del 65% sulla settimana precedente, quando i contagi sono stati 111.550. Dal 2 al 8 novembre i casi sono stati 225.788, il 23% in più della settimana prima.

Negli ultimi due giorni decessi in calo - Il 5 novembre i decessi per Covid in Italia erano 445, uno in più il giorno dopo. Dai 446 del 6 novembre negli ultimi due giorni viene registrato un calo: ieri i morti sono stati 425, oggi i decessi sono scesi ancora per arrivare a 331.

Incremento assoluto dei casi di Covid-19 - Il grafico elaborato dalla Fondazione Gimbe illustra i nuovi casi giornalieri di infezione da Coronavirus in Italia dal 15 luglio a oggi 8 novembre 2020.