Coronavirus, il virologo Pregliasco: "L'influenza stagionale è quasi passata, chi ha sintomi deve comportarsi come se fosse positivo"

"Quando oggi si ha una sintomatologia di febbre e di tosse si potrebbe avere il coronavirus", dichiara il virologo Fabrizio Pregliasco a "Mattino Cinque". Per questo motivo il medico spiega che: "Sarebbe bene, per chi ha questi sintomi, provare ad adottare un autoisolamento nell'isolamento famigliare, perché l'influenza stagionale è quasi passata e quindi anche in assenza di tampone bisogna considerarsi potenzialmente contagiosi".

Pregliasco, poi, ha precisato che il sintomo in grado di far scattare il campanello d'allarme è quello legato alla temperatura corporea: "Il primo segnale arriva quando si ha una febbre che va dai 38 gradi e non accenna a diminuire". Infine, Pregliasco parla anche dei numeri dei contagi: "Quelli forniti dalla Protezione Civile sono affidabili e raccontano i contagi ufficiali, ma il numero dei positivi potrebbe essere moltiplicato per dieci visti i tanti asintomatici che costituiscono un sommerso che non possiamo calcolare"