Coronavirus, il Papa: evitare una tragedia nelle carceri

"Il mio pensiero va in modo speciale a tutte le persone che patiscono la vulnerabilità per essere costrette a vivere in gruppo come nel caso delle case di riposo o caserme. In modo speciale vorrei menzionare le persone nelle carceri". Lo ha detto il Papa all'Angelus aggiungendo: "Ho letto un appunto della Commissione dei diritti umani che parla del problema delle carceri sovraffollate che con il coronavirus potrebbero diventare una tragedia".