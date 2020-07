Coronavirus, il Papa: "Bene l'Onu sul cessate il fuoco globale"

"E' lodevole la richiesta di un cessate il fuoco globale e immediato, che permetterebbe la pace e la sicurezza indispensabili per fornire l'assistenza umanitaria così urgentemente necessaria". Lo ha detto Papa Francesco sulla risoluzione dell'Onu con misure sulle conseguenze del Covid-19, specie in zone di guerra. "Auspico - ha aggiunto il Pontefice - che tale decisione venga attuata subito per il bene di tante persone che stanno soffrendo".