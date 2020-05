Coronavirus, il numero dei morti torna a crescere: 262 in un giorno

Dopo un trend che sembrava in diminuzione, torna a salire in Italia il numero dei morti da coronavirus, 262 nelle ultime 24 ore. In aumento anche il numero dei casi, 992 in più (ieri erano stati 888) per un totale di 223.096. In terapia intensiva ci sono 855 persone, 38 in meno di ieri, e anche il numero dei pazienti negli altri reparti scende: 11.453 in tutto contro i 12.172 di ieri. Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui