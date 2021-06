Coronavirus, il ministro Messa: "A settembre si torna in aula"

ansa

A settembre "si riapre: chi vuole potrà fare una ripresa graduale, ma nelle zone bianche si torna in aula. Gli studenti saranno in gran parte vaccinati, i professori già lo sono e si potranno aggiungere screening settimanali di tamponi antigenici". Lo ha annunciato il ministro dell'Università e della Ricerca, Cristina Messa, aggiungendo: "L'insegnamento a distanza può rimanere per situazioni eccezionali e deve essere complementare".