Coronavirus, il dottor Farinella: "Rianimazione piena all'ospedale Cervello di Palermo, non un bel segnale"

Il dottor Enzo Farinella lo ha definito "non un buon segnale": l'ospedale Cervello di Palermo ha già esaurito i posti disponibili nel reparto rianimazione. "Un trend a cui non eravamo abituati, ma grazie a un'azione preventiva, abbiamo già attivato altri letti nelle strutture presenti in Regione, così da poter assorbire questa nuova ondata", ha commentato il dottor Galli. "Si è riprodotto un fenomeno che avevamo arginato grazie al lockdown: con le vacanze estive molte persone sono venute a contatto tra loro. L'effetto che stiamo verificando ora è la conseguenza del post ferragosto"