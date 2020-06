Coronavirus, il cardinale De Donatis: aiutate le famiglie colpite

Il cardinale vicario di Roma Angelo De Donatis lancia un appello per "aiutare economicamente e materialmente le famiglie cadute in povertà" dopo essere state colpite dal coronavirus. E ai parroci incontrati in Laterano fa una proposta concreta: "Chi non ha avuto il suo reddito intaccato dalla crisi metta a disposizione la decima dello stipendio per fare solidarietà non con il superfluo ma con parte del necessario".