Coronavirus, Gualtieri: "500mila bimbi rischiano morte nei Paesi fragili"

Almeno "500mila bambini rischiano di morire nei prossimi sei mesi per effetto dell'impatto della crisi economica sui sistemi sanitari molto fragili". A lanciare l'allarme è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ospite del "Cortile di Francesco", parlando dell'effetto del coronavirus sui Paesi più fragili. "Per la prima volta - ha aggiunto - l'indice di povertà in costante diminuzione dal 1990, sta salendo".