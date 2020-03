Coronavirus, governo: non viaggiare neanche per tornare in famiglia

Non si deve spostare anche "chi lavora o studia in un'altra Regione diversa dal luogo dove ha la propria famiglia o la residenza. Se si vuole davvero bene ai propri cari, e per il bene di tutti, vanno evitati questi viaggi". E' l'appello di Palazzo Chigi agli italiani: "Proprio per contrastare l'emergenza coronavirus, il ministero dei Trasporti ha disposto il blocco dei treni notturni".