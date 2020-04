Coronavirus, governo: 5 milioni di tamponi e test app a fine maggio

Un piano per aumentare i posti in terapia intensiva, un ospedale Covid ogni milione di abitanti, cinque milioni di tamponi per i primi due mesi e dalla prossima settimana i primi 150mila test sierologici. E' il piano per la Fase 2 offerta da Palazzo Chigi, al quale si aggiungono anche l'inizio della sperimentazione della tracciabilità a fine maggio e il focus sulle nuove assunzioni per il nuovo piano sanitario anti-Covid, dopo le 22mila già effettuate.