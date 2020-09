Coronavirus, gli attualmente positivi tornano sopra i 50mila

In Italia gli attualmente positivi al coronavirus tornano a superare la soglia dei 50mila, un numero che non si registrava dal 27 maggio. Dai dati del ministero della Salute emerge, infatti, che sono 50.323 i malati attuali, 705 in più rispetto a domenica 27 settembre. Salgono ancora i ricoveri nelle terapie intensive (+10) e nei reparti ordinari, con un incremento di 131 nelle ultime 24. In totale i ricoverati sono 2.846.