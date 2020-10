Coronavirus, Gismondo: "Il vero problema non è la patologia, ma quello che indirettamente sta provocando"

"Si è sempre parlato di pandemia, ma non si è mai parlato dei guai del Covid. Il vero problema non è la patologia ma quello che indirettamente sta provocando". La direttrice di Microbiologia del Sacco, Maria Rita Gismondo, a "Stasera Italia" analizza i problemi correlati alla diffusione del coronavirus: "Rispetto i morti di Covid, ma penso a tutti i casi di suicidi - dice - o ancora a tutte le persone che non hanno potuto curare le patologie pregresse nel corso del lockdown".

Gismondo poi parla anche degli errori di comunicazione legati alla diffusione delle informazioni: "Bisogna distinguere tra malati e infetti - spiega - altrimenti le persone pensano che ogni giorno abbiamo migliaia di malati ma non è così, la malattia si manifesta solo nel 4 o 5 per cento dei casi".