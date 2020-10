Coronavirus, Gimbe: tamponi tallone d'Achille delle nuove strategie

I tamponi sono il "tallone d'Achille" delle strategie per prevenire la seconda ondata di coronavirus. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto della Fondazione Gimbe. "Le attività di testing non sono state potenziate in misura proporzionale all'aumentata circolazione del virus e questo determina un netto incremento del rapporto positivi/casi testati a livello nazionale che ha raggiunto il 6,2% nella settimana 5-11 ottobre", si legge.