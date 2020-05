Coronavirus, Gimbe boccia riapertura Lombardia, Liguria e Piemonte

Secondo la fondazione Gimbe la riapertura di Lombardia, Liguria e Piemonte è prematura: la curva del contagio in queste tre regioni non è infatti adeguatamente sotto controllo, con il maggior incremento di nuovi casi. L'incidenza per 100mila abitanti, quando la media nazionale è 32, in Lombardia il dato è infatti di 96, in Liguria di 76 e in Piemonte di 63.





