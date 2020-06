Coronavirus, Galli: immunità di gregge con vaccino non sarà facile

"Riuscire a ottenere la protezione della popolazione con il vaccino contro il Covid non sarà facile". Lo dice su Rai 3, Massimo Galli, direttore del dipartimento Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. "Per il vaccino ci sono diversi ottimi candidati. Se si troverà quello giusto e se avremo una buona copertura, potremo avere una protezione significativa e immunità di gregge. Ma non sarà un cammino breve".