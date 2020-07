Coronavirus, Gallera: in Lombardia bloccati 6 focolai

"I protocolli anti-Covid, messi in atto dall'Ats Valpadana in collaborazione con medici di base, medici del lavoro e aziende hanno permesso di soffocare 6 focolai: 1.500 tamponi eseguiti, 70 persone positive di cui 58 residenti sul territorio lombardo, 54 nel Mantovano e 4 nel Cremonese". Lo afferma l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, facendo riferimento anche ai focolai nel Mantovano che si sono sviluppati in macelli e salumifici.