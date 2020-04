Coronavirus, Franceschini: "Incentivi per imprese turismo e famiglie"

"Il turismo vale il 13% del Pil ed è un settore sul quale l'emergenza coronavirus ha avuto un impatto enorme: ci vorrà del tempo prima che il turismo internazionale riprenda e dobbiamo quindi lavorare sul turismo interno, italiano, di prossimità". Lo ha detto il ministro Dario Franceschini annunciando che "nel prossimo decreto ci saranno incentivi seri per le imprese del turismo ma anche per far viaggiare le famiglie".