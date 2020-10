Coronavirus, fonti: obbligo mascherina sempre al chiuso, tranne in casa

La mascherina sarà obbligatoria in tutti i luoghi chiusi, tranne le abitazioni private. E' la novità che, a quanto si apprende, è stata introdotta dal Consiglio dei ministri nel nuovo decreto coronavirus. L'obbligo al chiuso era previsto per i solo luoghi aperti al pubblico: arriva ora un'ulteriore stretta e l'obbligo scatta ovunque tranne che in casa.