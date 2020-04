Coronavirus, Fontana: riaprire con garanzie, non con contagio zero

Per la riapertura della Lombardia "io credo che non si debba arrivare al contagio zero, perché temo possa essere molto difficile da raggiungere, anzi quasi impossibile". Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, sottolineando che "quindi bisognerà riaprire nel rispetto delle garanzie, che noi dovremo dare ai nostri cittadini, che possono svolgere quelle attività che non comportino la ripresa della corsa del virus". Segui gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui