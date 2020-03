Coronavirus, Fontana: "Guarita la collaboratrice di Regione Lombardia"

E' guarita dal coronavirus la collaboratrice del governatore lombardo Attilio Fontana. A renderlo noto è stato lo stesso presidente della Regione, spiegando che la donna "sta per essere dimessa" dall'ospedale in cui era stata subito ricoverata, una volta risultata positiva al test. "Ora è in attesa dell'ultimo tampone - ha chiarito Fontana -. Sono molto contento per lei, siamo sulla strada giusta".