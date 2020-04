Coronavirus, Fontana: "I numeri non scendono, proseguire con rigore"

"In Lombardia i numeri sono sempre costanti. Abbiamo avuto un momento in cui si sono abbassati, poi sono rimasti in piano, non salgono ma non scendono". Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, a Pomeriggio Cinque parlando dell'emergenza coronavirus. "Credo si sia vicini all'inizio della discesa, se continueremo a mantenere comportamenti virtuosi e rigorosi e a rispettare le regole".