Coronavirus, epidemiologo Pasini: "Sbagliato il messaggio dell'Oms sulle mascherine"

L'epidemiologo Walter Pasini contesta il messaggio mandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'uso delle mascherine. "Un conto è dire che non ne abbiamo abbastanza per tutti e un conto è dire che non servono", spiega l'esperto commentando, a "Mattino Cinque", le indicazioni arrivate dall'Oms una volta esplosa l'emergenza coronavirus e l'ordinanza della Regione Lombardia che impone a tutti coloro che escono di casa di coprirsi naso e bocca, anche con sciarpe e foulard.



"Partiamo dal presupposto che c'è stata una carenza importantissima di dispositivi di protezione personale per i nostri operatori sanitari, ma è chiaro che la mascherina chirurgica è utile anche per la popolazione", spiega il direttore del Centro di medicina per il turismo che definisce "giusta e logica" l'ordinanza della Lombardia.