Coronavirus, Ema: "Vaccini in tempo record ma in sicurezza"

ansa

"Ci troviamo a sperimentare un vaccino in tempi record, ma raccoglieremo lo stesso numero di dati e prove come facciamo di solito. Applicheremo criteri di efficacia, qualità e sicurezza anche per il coronavirus". Sono le parole di Marco Cavalleri, responsabile per le strategie dei vaccini dell'Agenzia europea del farmaco. Intanto la direttrice dell'Ema, Emer Cooke, ha ricordato che è stata avviata "un'indagine" per l'attacco informatico subito.