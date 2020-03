Coronavirus e Festa Unità d'Italia, il patriottismo dei balconi con tricolore e inno assume oggi doppia valenza

Sui balconi e sulle finestre d'Italia sventola il tricolore. I cittadini si danno appuntamento per cantare l'inno di Mameli. Un patriottismo diffuso già da diversi giorni per supportare il Paese flagellato dall' emergenza coronaviru s, ma che oggi, 17 marzo 2020, assume una doppia valenza. E' infatti il 159esimo anniversario dell' Unità d'Italia . Le celebrazioni pubbliche, chiaramente, non ci saranno, ma quelle dei cittadini dal balcone (pur, alcuni, inconsapevoli della festa) colmano questo vuoto. Tanti, inoltre, i politici che hanno rivolto un ricordo social alla ricorrenza.

"159 anni dopo l'Unità, auguri Italia", "In questo momento difficile, oggi più che mai, gli italiani dimostreranno di essere un grande popolo, che condivide sofferenza, impegno, ingegno, speranza e che non si arrende", questo il tenore dei commenti scritti dai cittadini.

Politici e istituzioni - Tanti anche i pensieri di politici e istituzioni. A partire dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che posta: "Mai come adesso l'Italia ha bisogno di essere unita. Sventoliamo orgogliosi il nostro Tricolore. Intoniamo fieri il nostro Inno nazionale. Uniti, responsabili, coraggiosi. Tutti insieme per sconfiggere il nemico invisibile".

"In questi giorni di emergenza coronavirus sono ancor più forti i sentimenti di appartenenza, di unità, di collaborazione e solidarietà, per contenere i contagi. Insieme ce la possiamo fare. Siamo un grande Paese", scrive la polizia di Stato su Facebook. "17 marzo, anniversario dell'Unità nazionale. Fratelli d'Italia, oggi ancor di più, l'Italia s'è desta. Nei giorni difficili legati all'emergenza Covid19, ci stringiamo uniti sotto un'unica Bandiera, un unico canto. Con la certezza che INSIEME ce la faremo", è invece il pensiero dell'Arma dei carabinieri.

"Solidarietà e fratellanza siano il collante della Nazione", sottolinea la presidente del Senato Elisabetta Casellati, mentre il segretario del Pd Nicola Zingaretti: "Siamo un grande Paese che, unito e combattendo insieme, ce la farà!".

E ancora Giorgia Meloni posta una foto vestita di verde, bianco e rosso e scrive: "Buon anniversario dell'Unità d'Italia. Oggi lo celebriamo pubblicando una foto con ciò che simboleggia la nostra splendida Nazione, che presto tornerà più forte di prima".

"Mai come in questo momento l'anniversario dell'Unità d'Italia va oltre una semplice ricorrenza. Abbiamo ancora tanta strada davanti per dimostrare al mondo intero come il nostro Paese sia unito, da nord a sud. Mai come in questo momento dobbiamo dimostrare di essere un Paese forte e unito". Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook. "Oggi il verde del nostro tricolore acquisisce un significato ancora piu' importante, quel verde rappresenta la speranza di riuscire a farcela. Orgoglioso del nostro Paese e della nostra gente", sottolinea invece Luigi Di Maio.