Coronavirus, due bambini in quarantena portati allo Spallanzani di Roma

Tra i 56 italiani rimpatriati da Wuhan , due bambini di 4 e 8 anni sono stati trasferiti allo Spallanzani di Roma . I due piccoli hanno soltanto poche linee di febbre e sono stati portati all'ospedale a titolo puramente precauzionale, per ulteriori accertamenti. Li ha accompagnati il papà. Nell'ultimo bollettino medico si dice che "sono in corso i test i cui esiti saranno dati non appena disponibili".

Il personale medico fa sapere comunque che i bimbi "sono in buone condizioni generali. Vengono assistiti, oltre che dalla nostra equipe, da personale specializzato dell'Ospedale pediatrico del Bambino Gesù, che ringraziamo".

Negativi i casi sospetti allo Spallanzani - Sono tutti "negativi", dicono all'ospedale, i "test relativi ai casi sospetti, compreso il test per la donna italiana inviataci, a puro scopo precauzionale, dalla Città militare della Cecchignola e la coppia proveniente da un Pronto soccorso cittadino". Non ha febbre l'italiano ricoverato "con l'infezione confermata da coronavirus, che continua la terapia antivirale". Restano intanto in quarantena "le venti persone che hanno avuto contatti primari con i due coniugi cinesi attualmente ricoverati in Terapia intensiva".

In arrivo gli otto italiani da Wuhan - Sono intanto in arrivo gli otto italiani, rientrati da Wuhan a bordo di un volo dell'aeronautica militare britannica con altri 200 passeggeri di varie nazionalità. Atterrati in Gran Bretagna, stanno raggiungendo l'Italia a bordo di un aereo messo a disposizione dalla Farnesina, che li porterà all'aeroporto militare di Pratica di Mare, per essere poi trasferiti all'ospedale militare del Celio a Roma ed essere messi in quarantena.

Niccolò resta a Wuhan, "sta bene" - E' rimasto a Wuhan però Niccolò, lo studente di 17 anni di Grado che non ha potuto partire per la febbre rilevata dai controlli medici: Rientrato in albergo, "sta bene". Il giovane è "deluso per l'intoppo", dice che l'ha sentito, ma i suoi genitori "non sono particolarmente preoccupati".

Di Maio: "Faremo di tutto per riportarlo a casa" - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha detto che "stiamo facendo di tutto per riportare a casa Niccolò, nessuno deve rimanere indietro".