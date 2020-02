Coronavirus, due alloggi militari per quarantena a Piacenza e Milano

La Difesa ha individuato le strutture in Emilia-Romagna e Lombardia che ospiteranno circa 200 persone che andranno in quarantena dopo la vicenda dei nuovi contagi da coronavirus. Si tratta di strutture dell'esercito e dell'aeronautica: una da oltre 130 posti a Piacenza, l'altra da 50-60 posti a Milano. Intanto l'Istituto superiore di sanità fa sapere che "ci aspettiamo in Italia altri casi, la priorità è individuare subito i focolai".