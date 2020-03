Coronavirus, D'Incà: "In arrivo tra i 12 e 15 miliardi di euro"

"Il Paese è unito come mai lo è stato in passato e domani arriverà un decreto tra i 12 e i 15 miliardi di euro. Ci sarà una moratoria sui mutui e grandi risorse per il settore medico". A confermare a "Stasera Italia" le misure economiche del nuovo decreto del governo per contrastare la crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria è il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.

D'Incà, in collegamento con lo studio di Barbara Palombelli, ha poi precisato altre misure per i lavoratori:" Allargheremo la cassa integrazione e sosterremo le aziende sia grandi e piccoli e l'attività sanitaria del nostro Paese in maniera tale che tutti possono sopravvivere a questo momento. Il governo ha chiesto uno spostamento di 25 miliardi di euro e il primo decreto di sabato mette le fondamenta per mantenere attivi i settori industriali ".