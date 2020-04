Coronavirus, Di Maio: se sbagliamo "fase 2", si ricomincia da capo

"Dobbiamo stare molto attenti alla fase 2: se sbagliamo i tempi torniamo in lockdown e ricominciamo da capo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Sta calando un po' la curva dei contagi, ma non dobbiamo cominciare a considerare quelle regole di contenimento facoltative", ha aggiunto. Questione mascherine. "A me non interessa se un governo è comunista, europeista, sovranista: qui si tratta di salvare le vite".