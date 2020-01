Coronavirus, Di Maio: "Lunedì i nostri connazionali rientreranno in Italia"

"Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, cioè lunedì mattina, atterreranno in Italia i nostri connazionali, circa 80, che in questo momento sono a Wuhan, in Cina. Ovviamente saranno sottoposti a un regime sanitario qui in Italia in un luogo dedicato". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando dell'emergenza coronavirus in teleconferenza con l'ambasciatore italiano in Cina, Luca Ferrari.