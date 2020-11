Coronavirus, Di Maio: "L'incoscienza di pochi mette a rischio le vite"

IPA

"In questi giorni ho visto tantissimi italiani rispettare le norme anti Covid, con grande senso civico. Ma ho visto anche qualche furbetto. Pochi è vero, ma per diffondere il virus non serve un esercito: basta l'incoscienza di qualche persona". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Si tratta, aggiunge, di "atteggiamenti irresponsabili che mettono a rischio la vita di chi ci sta accanto. E non sono tollerabili".