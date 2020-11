Coronavirus, Di Maio: aiuti concreti a chi chiude o riduce fatturato

di maio

Se la curva dei contagi non scende il sistema sanitario "rischia il collasso". E per questo, secondo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, "come governo abbiamo il dovere di portare avanti una decisa azione di contrasto al virus". Il ministro sottolinea però che "imprenditori, commercianti, partite iva, ristoratori vanno sostenuti. Serve il massimo sforzo del governo: aiuti concreti sia per chi ha chiuso" ma anche "per chi ha ridotto il fatturato".