Coronavirus, De Micheli: non escludo misure restrittive oltre 3 aprile

"Non so se le misure andranno oltre il 3 aprile. Valuteremo sulla base dei numeri e degli eventi. Non lo escludo, vedremo nei prossimi giorni". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli. "Garantiamo a tutti l'approvvigionamento delle merci quotidiane. Oggi usciranno le linee guida della sicurezza per la logistica", ha aggiunto il ministro.