Coronavirus, Cts: in vista della "fase 2" riaprire presto i centri vaccinali

Riaprire i centri vaccinali il prima possibile e rafforzarli al fine di non lasciare i bambini "scoperti" sulle immunizzazioni. Inoltre, predisporsi in anticipo per le vaccinazioni previste dai Livelli essenziali di assistenza per i soggetti anziani. E' questo l'orientamento espresso del Comitato tecnico scientifico in vista della Fase 2, al fine di prevenire sovraccarichi per le strutture del Sistema sanitario nazionale.