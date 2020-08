Coronavirus, Cts: distanza e mascherine scuola, ma no a nuove chiusure

"Le mascherine sono un'arma indispensabile. Sono obbligatorie dopo i 6 anni, sono uno dei pilastri della prevenzione". Così Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, parlando delle misure necessarie per limitare i contagi da coronavirus con la riaperture delle scuole. "Siamo in un trend ampiamente previsto. È molto probabile che nelle prossime due settimane i casi cresceranno ancora, ma per ora non c'è ipotesi di altre chiusure".