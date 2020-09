Coronavirus, Crisanti: "Preoccupano più le aziende delle scuole"

"Se le disposizioni sono seguite correttamente mi preoccupa meno la scuola delle imprese. Nelle aziende la spinta al profitto può far prendere scorciatoie ed è difficile controllare tutti". Ne è convinto Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all'Università di Padova, che, sulle polemiche in vista della ripartenza, aggiunge: "Le regole per il rientro degli alunni sono state approvate, ora è inutile criticare. Applichiamole e vediamo come va".