Coronavirus, crescono i casi: 845 in più in 24 ore, mai così tanti dal 16 maggio | Sei le vittime

Forte aumento dei casi di coronavirus in Italia, con 845 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore: si tratta del numero più alto dal 16 maggio. Sono 77.442 i tamponi effettuati e sei le vittime. Due in più i ricoverati in terapia intensiva (68 in tutto) e 17 in più negli altri reparti, per un totale di 883. In isolamento domiciliare si contano oggi 15.063 persone, cioè 635 in più rispetto a mercoledì.