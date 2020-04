Coronavirus, Copasir farà approfondimenti su app "Immuni"

Il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza) intende "approfondire la questione dell'app 'Immuni' sia per gli aspetti di architettura societaria sia per quanto riguarda le forme scelte dal Commissario Arcuri per l'affidamento e la conseguente gestione dell'applicazione". Lo fa sapere il presidente del Comitato, Raffaele Volpi, non escludendo l'audizione dello stesso Arcuri perché è "materia afferente alla sicurezza nazionale". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui