Coronavirus, Conte: trasporto pubblico non può essere fermato

"Il trasporto pubblico non può essere bloccato: impediremmo a medici e infermieri di raggiungere gli ospedali e renderemmo difficoltoso muoversi per chi è investito di servizi di pubblica utilita'". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Famiglia cristiana, a proposito delle misure per l'emergenza Coronavirus. "Abbiamo in ogni caso chiesto alle autorità locali di riprogrammare le corse e gli orari in base", ha spiegato Conte. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui