Coronavirus, Conte, stop allenamenti per evitare pretese società

Nel nuovo dpcm per il coronavirus si vietano gli allenamenti anche degli atleti professionisti "onde evitare che delle società sportive possano pretendere l'esecuzione di una prestazione sportiva anche nella forma di un allenamento". Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte. "Ovviamente gli atleti non significa che non potranno piu' allenarsi: non lo faranno in maniera collettiva ma individuale", ha quindi chiarito.