Coronavirus, Conte: "Pubblicheremo Dpcm nelle prossime ore"

"Nelle prossime ore pubblicheremo il nuovo Dpcm in pieno raccordo con le valutazioni dei governatori. C'è un clima di grande collaborazione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte uscendo dalla sede della Protezione Civile dove si è svolta una riunione con i governatori delle Regioni. Sulla chiusura delle scuole per un'altra settimana in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, il presidente del Consiglio ha aggiunto che si tratta di "misure di prudenza". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui