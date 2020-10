Coronavirus, Conte: pronte 1.600 attrezzature per terapie intensive 

Ansa

"In questi mesi abbiamo lavorato intensamente, abbiamo più che raddoppiato i posti in terapia intensiva e siamo già pronti a distribuire altre 1.600 attrezzature per le terapie intensive e sub intensive". Così Giuseppe Conte, sottolineando inoltre che "siamo partiti da zero con le mascherine e ora ogni giorno ne distribuiamo 20 milioni".