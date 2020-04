Coronavirus, Conte: prezzo calmierato per mascherine e no Iva per Dpi

Il governo intende cancellare l'Iva sui Dpi (Dispositivi di protezione individuale) necessari a contrastare il contagio da coronavirus. Lo ha annunciato Il premier Giuseppe Conte, illustrando il piano per la Fase 2 della gestione dell'emergenza. Per le mascherine "introdurremo presto un prezzo calmierato, in modo da evitare speculazioni e abusi di mercato", ha aggiunto il presidente del Consiglio.