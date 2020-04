Coronavirus, Conte: per la prossima estate campagna "Viaggio in Italia"

"Viaggio in Italia": è il senso della campagna che il governo lancerà in vista della prossima estate. E' quanto avrebbe spiegato il premier Giuseppe Conte ai rappresentanti degli enti locali riuniti nella cabina di regia. Vista l'emergenza coronavirus, come annunciato dal ministro Dario Franceschini, misure per favorire il turismo nel nostro Paese saranno inserite anche nel decreto di aprile.