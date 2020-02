Coronavirus, Conte: ordinanza per uniformare comportamenti Regioni

Per l'emergenza coronavitus è stato "concordato di fare un'ordinanza per uniformare i comportamenti in tutte quelle regioni" che non fanno parte della zona focolaio. Lo ha detto il premier Conte alla Protezione Civile al termine della riunione con i ministri e con i presidenti delle Regioni. "C'è un clima di grande collaborazione", ha sottolineato il premier.





