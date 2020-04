Coronavirus, Conte: ok visite congiunti, ma no party e riunioni di famiglia

In questa "fase 2" nell'emergenza coronavirus, via libera alla "possibilità di spostamenti mirati per far visita ai congiunti. Molte famiglie sono state separate, vogliamo consentire delle visite ma mirate nel rispetto delle distanze con l'adozione delle mascherine e divieto di assembramento". Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte. "Non sono consentiti party e riunioni di famiglia", ha però sottolineato.