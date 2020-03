Coronavirus, Conte: "Massima attenzione per la situazione in Lombardia"

Giuseppe Conte ha assicurato che "c'è massima attenzione per la situazione in Lombardia". Nella situazione di emergenza legata alla diffusione del coronavirus, il premier ha precisato che "la nostra priorità è far lavorare in sicurezza medici, infermieri e tutto il personale sanitario. Come governo siamo strenuamente per procurare in tempi brevissimi i dispositivi di protezione che consentano loro di lavorare in massima sicurezza", ha detto. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui